اجتماع دوري بجامعة بنغازي لمتابعة مدى الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا

عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة الإجراءات الاحترازية بجامعة

بنغازي، اجتماعًا دوريًا لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات المقررة لمكافحة فيروس

كورونا.

وتمت خلال الاجتماع مراجعة برنامج التوعية الصحية بطرق الوقاية

داخل الحرم الجامعي، وترشيد استهلاك الكحول، والإجراءات الاحترازية في بيوت الطلبة،

بالإضافة إلى مراسلة عدد من الكليات حول السماح ببدء محاضرات الدراسات العليا.

