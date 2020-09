ناشدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، كافة المواطنين

بالتعاون التام معها لتجاوز الأزمة الحالية المتمثلة في العجز الكبير الحاصل في الشبكة

مع الطلب المتزايد على الطاقة، وبالخصوص عدم التعدي على منظومات المخطط الدفاعي المصممة

لحماية الشبكة من الإظلام التام.

وأوضحت الشركة، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها قامت بإعادة تفعيل المخطط الدفاعي بالمنطقة

الوسطى عقب الإظلام التام الذي حصل في اليومين الماضيين بسبب إلغاء تفعيل منظومة المخطط

الدفاعي، محذرة من العبث بهذه المنظومة لتفادي تكرار الإظلام التام.

ونوّهت الشركة، بأنها تعمل طوال الفترة الماضية على مدار

الأربع والعشرين ساعة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية الذي سيكون ملموسًا خلال الأسابيع

القادمة، على حد قولها.

The post شركة الكهرباء: تمت إعادة تفعيل المخطط الدفاعي بالمنطقة الوسطى عقب الإظلام التام appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24