مظاهرة سلمية ببنغازي مطالبة بمحاربة الفساد وممارسة الديمقراطية وإجراء انتخابات عاجلة

نظمت في مدينة بنغازي اليوم مظاهرة سلمية تحت شعار “إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين”، وذلك في الذكرى الثامنة لمظاهرة جمعة إنقاذ بنغازي.

بيان المظاهرة أكد على حق المواطن في ممارسة الديمقراطية وحقه في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، مطالبا بمحاربة الفساد وتجفيف منابعه، ومحاسبة الفاسدين الذين استغلوا المناصب على حساب معاناة الشعب.

المتظاهرون طالبوا أيضا بإجراء انتخابات عاجلة، تضمن إزالة كل الأجسام السياسية التي عبثت بمؤسسات الدولة وحياة المواطن، وعرضت السيادة الليبية للانتهاكات والتدخلات الأجنبية، حسبما جاء في البيان.

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