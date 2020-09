أعلنت جامعة عمر المختار، عن استئناف الدراسة والامتحانات

ابتداءً من الـ3 من أكتوبر المقبل.

وأوضحت الجامعة، أن استئناف الدراسة والامتحانات سيتم حسب

ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة من ضرورة الالتزام بالإجراءات المقررة لمواجهة

وباء كورونا وفق توجيهات اللجنة الطبية الاستشارية بالخصوص.

