جهود روسية تركية على وضع وقف إطلاق النار في ليبيا ضمن إطار قانوني

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وتركيا تعملان على وضع اتفاق يهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في ليبيا وإدخاله في إطار قانوني.

وقال لافروف، في مقابلة مع قناة “العربية” نشر نصها على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين: “الأوضاع في ليبيا تثير قلقا ليس فقط لدى روسيا وتركيا، إنها تمثل صداعا شديدا بالنسبة إلى أطراف دولية عديدة”.

وكشف لافروف، عن وجود دول لا تريد أن تنتهي الأزمة في ليبيا بنتيجة يرغب فيها الليبيين، وأنها تسعى إلى استغلال بطاقة ليبيا في الألعاب الجيوسياسية، حسب تعبيره، مطالبا كل الأطراف الدولية والأوروبية والإقليمية المنصفة بالتركيز على الأجندة الإيجابية، التي تم تنسيقها في مؤتمر برلين.

وشدد لافروف، على ضرورة إحياء مؤسسات الدولة الليبية التي دمرها هذا العدوان، في إشارة منه إلى تدخل حلف الأطلس (الناتو) في ليبيا عام 2011، منوها إلى أن روسيا وتركيا بين الأطراف التي تريد الإسهام في إحياء مؤسسات الليبية.

وأوضح لافروف، أن روسيا، وعلى خلاف معظم الجهات الخارجية الأخرى، أقامت ودعمت الاتصالات مع كل الأطراف والقوى السياسية الليبية، إن كانت في طرابلس وطبرق وبنغازي وسرت وأماكن أخرى.

وأضاف: “أعتقد أن هذا السبيل هو الوحيد الذي سيتيح لنا ضمان تحقيق الهدف الذي نسعى إليه، أي إكمال العملية السياسية لإعادة مؤسسات الدولة الليبية تحت قيادة الليبيين أنفسهم، وحل جميع القضايا الخاصة بمستقبل ليبيا مع أخذ توازن المصالح للمكونات الأساسية الـ3 في هذه البلاد بعين الاعتبار”.

وأشار وزير الخارجية الروسي، في هذا السياق إلى أن أنقرة استضافت منذ عدة أيام مشاورات بين دبلوماسيين ومسؤولين من وزارتي الدفاع لروسيا وتركيا، مبينا أنها تهدف إلى “مساعدة الأطراف الليبية على تثبيت نظام وقف إطلاق النار، الذي تم نصبه عمليا في الشهرين الماضيين، وإدخاله إلى الإطار القانوني”، معربا عن أمله في أن يتمكنوا من تحقيق ذلك.

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