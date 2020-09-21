عماري زايد يبحث مع سفير تركيا هذه الموضوعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2020

بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، خلال لقائه السفير التركي لدى ليبيا “سرحت أكسن”، اليوم الاثنين مسارات الحل السياسي وما رشح عن الاجتماعات التي عقدت في كل من “المغرب، جنيف، مصر”، والمقترحات المطروحة لإيجاد حل للازمة الليبية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن زايد أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على المبادرة التي طرحها في كلمته المرئية بأن أن حل الأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات برلمانية على أساس الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات الحالي لاختيار برلمان جديد يوحد المؤسسات وينتخب حكومة وطنية تبسط سيطرتها على كل أرجاء البلاد، مشددا على ضرورة احترام كل الأطراف لنتائج الانتخابات والالتزام بها وأن إجراء الانتخابات أمر ممكن استنادا لما تم إجراؤه من انتخابات المجالس البلدية في عدد كبير من البلديات.

وتناول اللقاء أوجه التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي بين ليبيا وتركيا بعد اعتماد الجانب الليبي لمذكرة التفاهم التي تنص على عودة الشركات التركية لتنفيذ عقودها السابقة ومشاركتها في مشاريع التنمية المطروحة واستعرض الجانبان ما تقدمه الحكومة التركية من منح دراسية للطلبة الليبيين والتعاون في مجال التعليم.

وأكد السفير التركي استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق والتزامها بالتعهدات التي نصت عليها مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.