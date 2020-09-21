خارجية البرلمان تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم في إدارة ملف الهجرة

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن ترحيبه بما ورد في كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسالا فون ديرلين، بمناسبة خطاب الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بأزمة الهجرة.

العقوري رحب بدعوة رئيسة المفوضية إلى أن يتكاتف الاتحاد الأوروبي ويبذل جهودا أكبر لتوحيد سياساته تجاه أزمة الهجرة ويخصص لها موارد أكبر، مشيرا إلى أن التحدي الذي يواجه أوروبا هو الانفتاح بشكل أكبر على دول جنوب المتوسط في معالجة ملف الهجرة، والعمل على وضع برامج مشتركة تتراوح بين تحسين إدارة الحدود ودعم الإصلاح الاقتصادي، والتي ستؤدي حتما إلى التخفيف من حدة الأزمة.

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