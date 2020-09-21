“النهر الصناعي”: عودة التيار الكهربائي لمحطة الضخ بموقع ترهونة .. والمياه تصل طرابلس مساء غدٍ

أعلن جهاز النهر الصناعي، اليوم الإثنين، عودة التيار الكهربائي لمحطة الضخ بموقع ترهونة وبدء أعمال التشغيل وضخ المياه.

جاء ذلك في منشور على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، حيث أوضح جهاز النهر الصناعي أنه تم يوم أول أمس إعادة تشغيل حقول الآبار وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه بعد حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الوسطى والجنوبية يوم السبت الماضي.

وأكد المنشور أنه في حالة استمرار واستقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ نتوقع عودة المياه التدريجي لمدينة طرابلس يوم الغد مساءً الثلاثاء.