“الشؤون الاجتماعية بغدامس” يبدأ استلام النماذج المطلوبة لصرف منحة الزوجة والأبناء

أعلن مكتب الشؤون الاجتماعية فرع غدامس، اليوم الإثنين، عن

استقبال المواطنين للبدء باستلام النماذج المطلوبة لصرف منحة الزوجة والأبناء، بالإضافة

إلى الليبيات المتزوجات من غير الليبيين.

وأوضح المكتب، أن القرار الذي يحمل رقم 564 لسنة 2020 ينص

في مادته الثانية على أن تصرف المنحة وفقا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون

رقم 27 لسنة 2013.

