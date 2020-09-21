مظاهرات بنغازي.. الأطياف السياسية تتحد للمطالبة بالحريات

قال رمزي الجدي، أحد منظمي مظاهرة “إنقاذ ليبيا من الفساد” في بنغازي، إن هذا الحراك سلمي وله مطالب محددة تتمثل في الحريات والحقوق، والتصدي لكل من يحارب حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، ومحاربة الفساد والفاسدين في جميع أجهزة الدولة.

وأكد الجدي لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، اليوم الاثنين، أن الحراك يدعو أيضا إلى إجراء انتخابات مبكرة لتصفية المشهد السياسي من الطبقة السياسية التي أصبحت متوغلة في الفساد، لافتا إلى أن هذه النقاط تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الحراك مع كافة الأطياف السياسية التي انضمت إليه.

وأضاف الجدي، أن جميع الأطياف السياسية موجودة في هذا الحراك ولا يمكن إقصاء أي طرف سياسي، فحرية التعبير مكفولة في هذه المظاهرات، مبيناً أن كافة المطالبات واللافتات التي رفعت اليوم تمثل مطالب الحراك، وقال إن المطلب الأول هو حرية التعبير والحقوق وبالتالي لا يجوز مصادرة رأي الآخرين.

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