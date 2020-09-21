تظاهرة في بنغازي ضد الفساد في ليبيا تحت حماية أمنية

أخبار ليبيا24

انطلقت مساء اليوم الإثنين في بنغازي تظاهرة ضد الفساد، حيث تجمع العشرات من المحتجين في وقفة احتجاجية داخل الساحة المقابلة لفندق تيبستي للمطالبة بمحاربة الفساد والمفسدين في ليبيا.

وطالب المحتجون خلال التظاهرة، الذي جرى تأمينهم من قبل أجهزة وزارة الداخلية، بمحاربة الفساد والمفسدين في عموم ليبيا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: “المال السياب يعلم السرقة. لابد من المحاسبة” و “مكافحة الفساد مسؤولية الجميع” و “الفساد كالسوس ينخر في الدولة”.

وفي بيان بشأن الدعوة للتظاهر السلمي، أشار المنظمين للتظاهرة، إلى أن الحقوق والحريات التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية والإعلان الدستوري “خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، وعلى رأسها الحق في حرية التعبير عن الرأي، والحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في الأمان الشخصي”.

ولفت البيان إلى “محاربة كافة أشكال الفساد في كل أجهزة الدولة السياسية والمدنية والعسكرية”، ومطالبة السلطة القضائية “بتحريك الدعاوى الجنائية بشأن المخالفات القانونية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بما في ذلك إصدارها أوامر تجميد أرصدة المتهمين ومنع مغادرتهم البلاد”.

ودعا البيان، إلى “الإسراع في إجراء انتخابات مبكرة تضمن إزالة كل الأجسام السياسية الفاسدة والتخلص من الطبقة الحاكمة التي نخرها الفساد والعبث والتي نهبت مقدرات الشعب الليبي واستنزفت خيراته وخانت أمانة تمثيله والدفاع عن مصالحه وانتهكت حقوقه وحرياته”.

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