فتح تحقيق في اكتشاف مواد كهربائية مخزنة بإحدى المزارع بالنجيلة الغربية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن اكتشاف مواد كهربائية مخزنة بإحدى المزارع بمنطقة النجيلة الغربية، مؤكدة فتح تحقيق في الأمر لبيان مدى إدانة أحد العاملين بالشركة من عدمه.

وأفادت الشركة، في بيان اليوم، بأنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية بشأن وجود مواد كهربائية مخزنة بإحدى المزارع بمنطقة النجيلة الغربية.

وبحسب البيان، تم التوجه للموقع من قبل الشرطة الكهربائية والإدارة العامة للرقابة الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع وموافاة الشركة بالنتائج، فيما ستُتخذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت إدانة لأحد العاملين بالشركة.

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