الصحة العالمية توزع أكثر من 4000 ملصق توعوي في طبرق لمكافحة كورونا

أخبار ليبيا24- خاص

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي لـ”خبار ليبيا24″ اليوم الإثنين إن المنظمة قامت بالتعاون مع بلدية طبرق والمجتمع المدني والكشافة والهلال الأحمر بتوزيع أكثر من 4000 ملصق توعوي لمكافحة كورونا.

وأضاف العليقي أن الحملة انطلقت منذ أيام واليوم تم عقد اجتماع داخل بلدية طبرق لعرض النشاطات التي قامت بها المنظمة، لافتا إلى أنه تم توزيع الملصقات والمطويات على المدارس في امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية وكذلك أمتحانات جامعة طبرق لعدد 13 كلية.

وأشار ممثل المنظمة إلى أنه تم توزيع الملصقات والمطويات التوعوية على المساجد والمصارف والأسواق الكبيرة والمصحات والمستشفيات والعيادات، كما تم توزيع الملصقات والمطويات بالفرع البلدي الجغبوب وبلديتي أمساعد وبئر الأشهب.

وأكد العليقي على استمرار الحملة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إقامة ورشة عمل خلال الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية زودت مستشفيات طبرق والمراكز الصحية بعدد من المعدات والأجهزة والأدوية أكثر من مرة لمجابهة فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

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