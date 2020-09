أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، بأنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية بشأن وجود مواد كهربائية مخزنة بإحدى المزارع بمنطقة النجيلة الغربية، مضيفة أنه تم التوجه للموقع من قبل الشرطة الكهربائية والإدارة العامة للرقابة الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع.

