درنة تبحث عن مخرج لمواصلة التعليم في ظل كورونا

شهدت درنة، الاثنين، اجتماعا لبحث آلية سير العملية التعليمية للعام القادم (2021 – 2020) في ظل جائحة كورونا.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الجودة الشاملة بوزارة التعليم وعضو اللجنة الرئيسية لإعداد تصور الخطة البديلة محمد المبروك، ومراقب التربية والتعليم درنة منصور الدالي، ومدير مكتب الدراسة الامتحانات، ومدير مكتب التعليم المبكر، وعدد من مديري المدارس، ومدير مكتب التعليم المبكر، وعدد من مديري مكاتب الخدمات التعليمية لمنطقتي أم الرزم والتميمي.

وبحث الحضور عدة ملاحظات واقتراحات لإعداد تصور للخطة البديلة وآلية سير العملية التعليمية للعام القادم، وأكدوا ضرورة الاتفاق على تصوّر محدد لسير العملية التعليمية، خاصة في ظل كثرة أعداد الطلاب، الأمر الذي يحتاج إلى منظومة متكاملة الأركان لتحقيق الأهداف المطلوبة من العملية التعليمية، وفي الوقت نفسه حماية الطلاب والمدرسين وجميع العاملين في المنظومة التعليمية من فيروس كورونا.

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