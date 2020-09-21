غدامس.. الشروع في إجراءات صرف منحة الأبناء والزوجة

في إطار العمل على تنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2013، وقرار المجلس الرئاسي رقم (564) لسنة 2020، بشأن صرف منحة الأبناء والزوجة التي لا تتقاضى أي مرتب أو منحة من الدولة، وكذلك الليبيات المتزوجات من غير الليبيين، انطلق بمكتب الشؤون الاجتماعية فرع غدامس عملية استلام النماذج والمسوغات المطلوبة لإتمام عملية الصرف للمستحقين.

وتم إلزام كل المتقدمين للحصول على المنحة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية من لبس الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، إضافة إلى استقبالهم على دفعات تفاديا للازدحام.

وتأتي هذه المرحلة تمهيدا لتسجيل المستحقين للمنحة بالمدينة في منظومة المعلومات وقاعدة البيانات التي على ضوئها سيتم إقرار منح العلاوة للخاضعين للمعايير الموضوعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

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