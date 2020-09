أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، بأن مصلحة المطارات أعلنت إعادة فتح مطارات ( بنينا – طبرق – الأبرق – أوباري – الزنتان – الكفرة – تمنهنت – بني وليد – غات – سبها ) أمام الرحلات الدولية والداخلية بعد استيفاء شروط الوقاية من فيروس كورونا.

