معزب: معيتيق يحاول أن يستثمر فتح التصدير لصالحه

قال النائب محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن المجلس لم يرفض عملية استئناف تصدير النفط، وسعى بكل ما يملك من جهد لهذا الهدف.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن إقفال النفط كلف الدولة عشرة مليارات دولار، إلى جانب التبعات غير المباشرة لهذا.

وأوضح أنه حسب السفير الأمريكي بليبيا، فإن قائد الجيش خليفة حفتر وعد باستئناف التصدير يوم 12من سبتمبر/ أيلول، وكان هذا نتاج جهود أمريكية فرنسية، إلا أن النائب أحمد معيتيق استبق الأحداث، وحاول أن يستثمر فتح التصدير لصالحه.