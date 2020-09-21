أهالي تراغن يحتجون على تدهور الأوضاع المعيشية

مؤكدين عدم تبعيتهم لأي جسم أو تيار سياسي، خرج أهالي مناطق بلدية تراغن، الاثنين، في وقفة احتجاجية على تردي الأوضاع المعيشية.

وانتقد المحتجون انقطاعات الكهرباء المتكررة، وشح الوقود وغاز الطهي، وانعدام السيولة، إضافة إلى التدهور الاقتصادي والأمني.

وأصدر المحتجون في نهاية وقفتهم بياناً طالبوا من خلاله بضرورة توفير السيولة والوقود وغاز الطهي والكهرباء، وتوفير فرص عمل للشباب، وسرعة تجهيز وتشغيل محطة أوباري الغازية بكامل طاقتها التشغيلية، وإنشاء محطة لتكرير النفط في الجنوب.

كما طالب المحتجون بمنح القروض المصرفية والتنمية المكانية والخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي، والنظر بعين الاعتبار للأوضاع المعيشية السيئة لأهالي الجنوب والسعي لمعالجتها، مؤكدين مواصلة التظاهر السلمي حتى تتحقق المطالب.

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