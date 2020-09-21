المرصد تقتفي أثر محامي فلسطيني يتوعد بمطاردة حفتر !

ليبيا – ادعى محامي هجرة وجنسية مغمور فلسطيني يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية اطلاعه في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مدعيًا رفع قضية لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد المشير خليفة حفتر .

وقد أبرزت قناة ليبيا الأحرار هذا الشخص ويدعى ” أكرم أبوشرار ” من خلال استضافته عبر سكايب من ولاية كاليفورنيا وقد تحدث مطولًا في الملف الليبي وخاصة الشق الجنائي منه بلغة مليئة بعدم فهم طبيعة الصراع الليبي وعلى رأسه ادعائه بأن ” حكومة الوفاق منتخبة وتمثل الشعب الليبي على هذا الأساس .

وإذ زعم أبوشرار عدم وجود علاقة له بأي جهات حكومية ليبية أو منظمات ، إلا أن جولة قصيرة في حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي تشير إلى توجهاته السياسية الواضحة وقربه من قناة الجزيرة القطرية التي تستضيفه باستمرار كمحامٍ في مثل هذه القضايا .

منو هو ؟

صحيفة المرصد بحثت خلف هذا الشخص ليتبين بأنه محامٍ مغمور متخصص في قضايا ( الهجرة واللجوء – الزواج – لم الشمل – تأشيرات العمل ) ولا يشير تاريخه المهني إلى أي شكل من أشكال التخصص في القانون الدولي أو مشاركته في أي قضايا مشابهة سواءً كانت رفيعة أو عادية كما أنه يدأب على نشر إعلانات دعايئة لمكتبه في صحف عربية أمريكية متدنية المستوى لاستقطاب زبائن مقابل 300 دولار للإعلانات التي تحصلت المرصد على إحداها .

وبالبحث أكثر توصلت المرصد إلى مكتبه الذي تبين أنه واقع في شارع ” بروك هورست ” في مدينة ” آناهايم ” الواقعة في مقاطعة أورانج جنوب كاليفورنيا وهي مدينة تعج بالجاليات العربية والآسيوية وبقية الجنسيات من دول طلبات اللجوء ، فيما بدا المكتب من الخارج وكأنه محل بقالة .

مدفوعات للإستهلاك الإعلامي

وخلال حديثه عبر ” قناة ليبيا الأحرار ” هاجم أبوشرار الجيش الليبي وقيادته وقال أن شكواه للمحكمة الجنائية ضد حفتر قد وصلت للمحكمة الجنائية الدولية متناسيًا أن المحكمة لديها تحقيقات مفتوحة أصلًا في ملف الإنتهاكات المرتكبة من مختلف الأطراف الليبية وهو ماردت به عليه في شكواه .

وبسؤاله عن النتيجة التي توصل لها ، أقر هذا المحامي ضمنيًا بكونه مجرد ظاهرة صوتية ومادة إعلامية لقناة ” الجزيرة ومشتقاتها ” بقوله أن الحكومة الليبية والنائب العام هما أصحاب الأختصاص في مخاطبة محكمة مثل محكمة الجنايات الدولية .

محامي بـ1000 دولار للرأس !

وفي ذات السياق تواصلت المرصد مع أحد أبناء الجالية الليبية في كاليفورنيا الذي أكد معرفته بهذا الشخص ، وقال : ” هو محامي هجرة ويشترط المال قبل أي قضية ، ويتقاضى 1000 دولار غير مستردة عن كل زبون يسعى لتقديم طلب هجرة للمحاكم الأمريكية ، كما أنه يقوم بدعايات رديئة جدًا لاستقطاب زبائنه ” .

وبسؤاله خلال الحلقة عن دوافعه كمواطن فلسطيني لملاحقة حفتر في قضايا داخل ليبيا وبالتالي تكلفه مالاً طائلًا وجهدًا ، أجاب بقوله أنه ” مواطن عربي قبل كل شيء ، وبأن القضية الرئيسية هي قضية فلسطين التي فرطت بها الإمارات صديقة حفتر ولذلك فأن هذا مكمل لذاك، وفق قوله ” ليقدم بذلك إجابة غير مقنعة عن دوافعه الحقيقية ومموليه الفعليين في قضية ليبية تُصرف عليها عشرات آلاف الدولارات ولامردود فعلي لها سوى البروبغندا والإستهلاك الإعلامي .

المرصد – خاص

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