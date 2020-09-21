بعد أن دمّرتها الحرب.. جهود لصيانة “اتصالات العزيزية”

من أجل تقديم أفضل الخدمات لمستعملي شبكة الإنترنت، يعمل مهندسو وفنيو شركة القصر لتقنية المعلومات هذه الأيام على صيانة شبكة الاتصالات التي تعرضت للتدمير نتيجة الحرب الأخيرة التي وقعت في المنطقة.

وتقوم الشركة بصيانة الأبراج الرئيسية داخل المدينة من أجل عودة خدمة الإنترنت للمدينة والمناطق المجاورة لها، خاصة أن شبكة الإنترنت تعتبر ركنا أساسيا في عملية التواصل الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال وكيل شركة القصر ببلدية العزيزية، سعد وادي، لقناة “218”، إن الشركة تعمل على تطوير شبكتها في البلدية والمناطق المجاورة، بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية