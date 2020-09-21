ليبيا الان

بعد أن دمّرتها الحرب.. جهود لصيانة “اتصالات العزيزية”

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من أجل تقديم أفضل الخدمات لمستعملي شبكة الإنترنت، يعمل مهندسو وفنيو شركة القصر لتقنية المعلومات هذه الأيام على صيانة شبكة الاتصالات التي تعرضت للتدمير نتيجة الحرب الأخيرة التي وقعت في المنطقة.

وتقوم الشركة بصيانة الأبراج الرئيسية داخل المدينة من أجل عودة خدمة الإنترنت للمدينة والمناطق المجاورة لها، خاصة أن شبكة الإنترنت تعتبر ركنا أساسيا في عملية التواصل الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال وكيل شركة القصر ببلدية العزيزية، سعد وادي، لقناة “218”، إن الشركة تعمل على تطوير شبكتها في البلدية والمناطق المجاورة، بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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