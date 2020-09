الرقابة الداخلية ببنغازي في زيارة دورية لشركة العين لتعبئة المياه والعصائر

قام مفتشو قسم الرقابة الداخلية على الأغذية والأدوية بفرع

بنغازي، بزيارة دورية لشركة العين لتعبئة المياه

والعصائر “خط إنتاج تعبئة وتنقية المياه”، لمتابعة عملية معالجة التعقيم

وتعبئة مياه الشرب، والاطلاع على عمليات التصنيع.

كما تمّ خلال الزيارة، تفعيل الحقيبة التفتيشية لأول مرة

التي استلمها الفرع الفترة الماضية من الادارة العامة بالمركز، وتم قياس درجات الحرارة

وPH و TDS من خلال الحقيبة.

