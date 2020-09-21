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ودان.. كلية القانون تستأنف الامتحانات بعد انقطاع طويل

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد توقف الدراسة بشكل عام في مختلف المؤسسات التعليمية في ليبيا بسبب جائحة كورونا، استأنف طلاب وطالبات كلية القانون بجامعة الجفرة بمدينة ودان الامتحانات النصفية الأولى بعد أن توقفت في شهر مارس الماضي بسبب الجائحة.

ويُطبّق الطلبة الإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة المثلى لتفادي انتشار الوباء، وتأتي هذه الامتحانات كخطوة أولى في طريق العودة استئناف الدراسة قريبا بضمان اتباع جميع الضوابط الصحية.

وتخضع إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وجميع الطلبة والطالبات، منذ وصولهم لمبنى الكلية، لقياس درجة الحرارة، ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين بالمطهرات ولبس الكمامات، ويتم كل ذلك بمساعدة فريق الرصد والتقصي بالجفرة مع فريق الهلال الأحمر الليبي بمدينة هون.

ومن شأن جميع هذه الإجراءات المساعدة على استئناف الامتحانات في أفضل ظروف ممكنة، والتهيئة لاستئناف الدراسة قريبا مع الالتزام بكل الطرق الوقائية لضمان سلامة الجميع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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