ودان.. كلية القانون تستأنف الامتحانات بعد انقطاع طويل

بعد توقف الدراسة بشكل عام في مختلف المؤسسات التعليمية في ليبيا بسبب جائحة كورونا، استأنف طلاب وطالبات كلية القانون بجامعة الجفرة بمدينة ودان الامتحانات النصفية الأولى بعد أن توقفت في شهر مارس الماضي بسبب الجائحة.

ويُطبّق الطلبة الإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة المثلى لتفادي انتشار الوباء، وتأتي هذه الامتحانات كخطوة أولى في طريق العودة استئناف الدراسة قريبا بضمان اتباع جميع الضوابط الصحية.

وتخضع إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وجميع الطلبة والطالبات، منذ وصولهم لمبنى الكلية، لقياس درجة الحرارة، ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين بالمطهرات ولبس الكمامات، ويتم كل ذلك بمساعدة فريق الرصد والتقصي بالجفرة مع فريق الهلال الأحمر الليبي بمدينة هون.

ومن شأن جميع هذه الإجراءات المساعدة على استئناف الامتحانات في أفضل ظروف ممكنة، والتهيئة لاستئناف الدراسة قريبا مع الالتزام بكل الطرق الوقائية لضمان سلامة الجميع.

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