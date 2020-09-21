طرابلس.. فتح تحقيق بعد اكتشاف مواد كهربائية مخزنة بإحدى المزارع

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فتح تحقيق في قضية اكتشاف مواد كهربائية مخزنة بإحدى المزارع بمنطقة النجيلة الغربية.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية بشأن وجود هذه المواد المخزنة بإحدى المزارع بمنطقة النجيلة الغربية.

وبحسب البيان، تم التوجه للموقع من قبل الشرطة الكهربائية والإدارة العامة للرقابة الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع وموافاة الشركة بالنتائج، فيما ستُتخذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت إدانة لأحد العاملين بالشركة.