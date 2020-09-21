بالصور.. حملة مكثفة على المحال التجارية والأسواق بطبرق

انطلقت صباح اليوم الإثنين، حملة مكثفة على المحال التجارية والأسواق العامة والخاصة، للتفتيش على البضائع منتهية الصلاحية، يقودها الحرس البلدي معززة بقوة أمنية وعسكرية كبيرة بناء على تعليمات منطقة طبرق العسكرية.

وحسب المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية، جاءت الحملة تأكيدًا على ما جاء في اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة خلال الأيام الماضية وتعليمات آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم الرفادي، والتي حث فيها جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بضرورة تفعيل الأمن وبسطه ولو بالقوة ومعاقبة كل المخالفين.

وأضاف المكتب أن الحملة استهدفت كافة المحال التجارية الخاصة والعامة والأسواق، وإغلاق المحال التي لا تمتلك إجراءات رسمية ورخصا وإذن مزاولة نشاط، للقضاء على كافة الظواهر الهدامة والسلبية بمدينة طبرق.

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