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مركز باب درنة للأمومة والطفولة يستمر بتطعيم الأطفال

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يستمر مركز باب درنة للأمومة والطفولة في طبرق، بتطعيم الأطفال من الرضع والذين بلغوا عمر السنة والسنتين والثلاث، بإشراف مدير المركز.

حيث قام المركز بتطعيم أكثر من 15 ألف طفل خلال النصف الأول من العام 2020، وأكثر من ألفي طفل خلال شهري يوليو وأغسطس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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