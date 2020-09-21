مركز باب درنة للأمومة والطفولة يستمر بتطعيم الأطفال

يستمر مركز باب درنة للأمومة والطفولة في طبرق، بتطعيم الأطفال من الرضع والذين بلغوا عمر السنة والسنتين والثلاث، بإشراف مدير المركز.

حيث قام المركز بتطعيم أكثر من 15 ألف طفل خلال النصف الأول من العام 2020، وأكثر من ألفي طفل خلال شهري يوليو وأغسطس.

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