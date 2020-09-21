المشيشي يجدد موقف تونس الرافض للحلول العسكرية لحل الأزمة الليبية

جدٌد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، موقف بلاده الرافض للحلول العسكرية ولكل أشكال التدخل في شؤون ليبيا الداخلية.

جاء ذلك خلال إشراف المشيشي صباح اليوم، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على افتتاح أشغال الدورة الثامنة والثلاثين للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية لسنة 2020 التي تنتظم تحت عنوان، «تونس ومحيطها المباشر: من أجل شراكة لتعزيز الأمن والسلم ودفع التنمية المتضامنة»، وفق بيان للرئاسة التونسية اليوم.

وأكد المشيشي، ضرورة تظافر مختلف الجهود من أجل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة لهذه الأزمة، من خلال حوار ليبي- ليبي بإشراف الأمم المتحدة.

وأشار إلى ضرورة تطوير شبكة علاقات تونس مع دول القارة الإفريقية والاستفادة القصوى من انضمام بلاده للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وغيرها من التجمعات الاقتصادية، وكذلك مع دول القارة الآسيوية لاسيما في جنوبها وشرقها، علاوة على بلدان آسيا الوسطى التي تعد أحد أهم فروع «طريق الحرير الجديد».

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