«النمروش» يبحث تعاون الوفاق مع الفلبين في مجال مكافحة الإرهاب

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش اليوم الاثنين التطورات الليبية مع ألمار كاتو القائم بالأعمال بسفارة الفلبين لدى ليبيا، وتطرقا إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وقالت وسائل إعلام موالية لفائز السراج إن القائم بالأعمال عبر عن رغبة بلاده لفتح آفاق التعاون بين ليبيا والفلبين في مجال التدريبات البحرية المشتركة وتبادل المعلومات وكذلك الدفاع السيبراني والاستفادة من خبرة الجانب الليبي في مكافحة المجموعات الإرهابية في الحرب على داعش في سرت، والاستفادة من هذه التجربة المميزة بما يمكن القوات المسلحة في الفلبين بناء قدراتها في محاربة الإرهاب.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن النمروش ثمّن خلال اللقاء دور السفارة الفلبينية بطرابلس طيلة (ما أسماها) فترة العدوان (في إشارة إلى عملية تحرير العاصمة من المليشيات المسلحة)، وعدم مغادرة موظفيها طيلة هذه الفترة العصيبة، على حد زعمه.

وفي نفس السياق، نشرت السفارة الفلبينية لدى ليبيا على صفحتها بموقع “فيسبوك” صورا من اللقاء، مشيرة إلى أن بلدها قرر استكشاف مجالات التعاون الممكنة مع البلدان المضيفة من خلال البعثات الدبلوماسية.

وتابعت: “هذا الصباح، القائم بالأعمال ورئيس البعثة “ألمار جي كاتو” ناقش مع وزير الدفاع الليبي (بالوفاق) صلاح الدين النمروش كيفية التعاون بين الفلبين وليبيا في مجال مكافحة الإرهاب ومشاركة الاستخبارات، وغيرها من التبادلات العسكرية”.