أهالي تراغن يحتجون على تردي الأوضاع المعيشية بالجنوب

خرج أهالي مناطق بلدية تراغن، اليوم الإثنين، في مظاهرة

احتجاجية على تردي الأوضاع المعيشية، مؤكدين عدم تبعيتهم لأي جسم أو تيار سياسي.

وأعرب المحتجون، عن استنكارهم لانقطاعات الكهرباء المتكررة،

وشح الوقود وغاز الطهي، وانعدام السيولة، إضافة إلى التدهور الاقتصادي والأمني،

مطالبين بمنح القروض المصرفية والتنمية المكانية

والخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي، وسرعة تجهيز وتشغيل محطة أوباري الغازية بكامل

طاقتها التشغيلية، وإنشاء محطة لتكرير النفط في الجنوب، والنظر بعين الاعتبار للأوضاع

المعيشية السيئة لأهالي الجنوب والسعي لمعالجتها.

وأعلن المحتجون، مواصلتهم التظاهر السلمي حتى تتحقق مطالبهم.

