تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة فيروس كورونا – الواحات، عن تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب بيان للجنة اليوم، ظهرت نتائج التحاليل من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي، والتي تم إرسالها السبت الماضي، لـ11 عينة.

وأوضحت اللجنة، أن النتائج أظهرت تسجيل 8 عينات سالبة، و3 إصابات منها حالتان في مدينة أوجلة، وحالة من مدينة جالو.

كما ظهرت نتائج التحاليال لثماني عينات، ومنها ثلاث عينات سالبة، وخمس حالات إصابة تشمل حالة من مدينة أوجلة، و4 حالات من مدينة جالو.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا