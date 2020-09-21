حمزة تكين: الاتحاد الأوروبي «جبناء» ويدركون أن أي عقوبات جدية على تركيا ستضر دولهم أولا 

قال رئيس تحرير وكالة «أنباء تركيا» حمزة تكين، إن “الاتحاد الأوروبي متخبط؛ يقول: حتى الآن لا يوجد تصور للعقوبات على تركيا”.

وأضاف الصحفي التركي المقرب من نظام أردوغان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن الاتحاد الاوروبي؛ “جبناء ويدركون أن أي عقوبات جدية على تركيا ستضر أولا دولهم ثم لاحقا تركيا”.

وتابع؛ “كل هذا الاتحاد مجتمعا لا يمتلك ورقة واحدة تضر تركيا بمعزل عنه”، مردفًا أن الاتحاد الأوروبي “عاجز” وأن “الدبلوماسية التركية تنجح مجددا، وستبقى”.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن ارتفاع عدد الخاضعين لتدابير تقييدية في ليبيا إلى 17 شخصا ممنوعين من السفر إضافة لتجميد أصول 21 شخصا و19 كيانا.

وأكدت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان لها، أن “المجلس قرر اليوم الاثنين فرض تدابير تقييدية محددة الأهداف على شخصين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وثلاثة كيانات متورطة في انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا حيث ستتم إضافتهم إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية المتعلقة بالنزاع الليبي”.

وتابع البيان؛ أن “العقوبات المفروضة تشمل حظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص الطبيعيين وتجميد الأصول للكيانات كما يُحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة”.