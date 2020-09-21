أشرف الشح لـ «السراج»: «رسي الليبيين على بر يا سراج» بتمشي ولا بتقعد في نهاية أكتوبر

انتقد أشرف الشح، المستشار السابق لـ«مجلس الدولة الاستشاري»، قرار السراج بتعيين رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا‏ خليفة الطاهر البكوش وزيرا لـ”صحة الوفاق”.

وقال «الشح» في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، “مؤقتاً! زعما لنهاية أكتوبر حتى هو رسي الليبيين على بر يا سراج، بتمشي ولا بتقعد في نهاية أكتوبر، لما تقتضيه المصلحة العامة زي آخر فقرة في ديباجة قرارك”.

وعلق «الشح» على عدم ذكر اسم الموقع على القرار قائلًا: ” وبالله في الجديد وقع القرارات باسمك يكفي التحميل على أجسام لا تجتمع و لا تعمل لان هذا اسمه تزوير في لغة القانون”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قد اعتبر الاثنين، أن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق عيسى امحمد عمارة مستقيلا لانقطاعه عن العمل.

وقال «السراج» في قرار المجلس رقم 599 لسنة 2020، والذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه: “بموجب أحكام هذا القرار يعد عيسى امحمد العمياني عمارة وكيل وزارة الصحة مستقيلا اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ويأتي هذا القرار من السراج، فيما لم يصدر أي بيان بشأن الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم الصادر بحقه أمر قبض وإحضار للتحقيق معه بشأن الفساد.