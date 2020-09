الدولية للهجرة تعيد 128 مهاجرًا إلى ليبيا منهم نساء وأطفال

كشفت المتحدثة

باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مسيهلي اليوم الاثنين عن أن خفر السواحل أعاد 128 مهاجرا بينهم نساء وأطفال

إلى ليبيا.

وأكدت المنظمة

أنه تم إعادة أكثر من 8 آلاف شخص حاولوا الفرار من البلاد هذا العام وانتهى الأمر

بمعظمهم في مراكز الإيواء فيما ظل البعض في عداد المفقودين.

وأشارت المنظمة إلى

أنه تم اعتراض 454 مهاجرا في البحر المتوسط وتمت إعادتهم إلى ليبيا، خلال فترة

أسبوع واحد فقط ما بين الثامن وحتى الرابع عشر من سبتمبر الحالي.

