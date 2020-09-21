فى إطار فعاليات حملة صحتك تهمنا التوعوية تحت شعار ( بالتوعية والألتزام ننتصر ) التى ينظمها فوج كشاف سرت برعاية مستشفى بن سينا التعليمى وبالتعاون مع المجلس التسييري وقطاع الصحة ، أقيمت ورشة توعوية لمسؤولي اداراة ومكاتب وأقسام الأعلام ببلدية سرت والمؤسسات الخدمية العامة الحكومية بسرت واللجنة الطبية الأستشارية واللجنة الاعلامية لمكافحة فيروس كورونا بسرت.

حضر الورشة مدير عام مستشفى بن سينا رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا الدكتور على الزرقاء ورئيس اللجنة الاعلامية ومدير ادأرة الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل وقائد فوج كشاف سرت حسين المشاى وعدد من الاعلاميين ومراسلى القنوات والصحف وعدد من القادة الكشفيين .