قالت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، إن “قيام الاتحاد الأوروبي بإدراج إحدى الشركات التركية للنقل البحري في قائمة العقوبات (بدعوى خرق حظر السلاح إلى ليبيا) لا يحمل أي قيمة” على حد زعمها.

