الدرسي: تم استخدام النفط بشكل غير صحيح و”الوفاق” أخذت 20% من أموال الشعب

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، إن النفط الليبي مصدر رزق

الجميع وقد تم استخدامه في الآونة الأخيرة بشكل غير صحيح، حيث قامت حكومة الوفاق غير

المعتمدة بأخذ 20% من أموال الشعب وأوقفت صرف منحة أرباب الأسر وعلاوة العائلة والعلاج

خارج الدولة.

وأكد الدرسي، أنه كان لزامًا على الوطنيين والجيش إغلاق النفط

وليس إغلاق باب رزق الليبين، لافتًا إلى أنّ الإغلاق كان الهدف منه التنبيه ولفت نظر

العالم لما يحصل بثروة الليبيين في هذه الفترة الصعبة وخاصة بعد الهجوم الإعلامي الشرس

من قنوات الإخوان وأبواق “الوفاق” بأنَّ النفط أُغلِق والجيش من أغلقه لزيادة

معاناة الليبيين، وتمّ دعم بعض الخارجين عن القانون بقنواتهم وأسلوبهم الرخيص، لكن

كان الشعب مدركًا أنّ إعادة فتح الحقول النفطية في هده الآونة بدون مواربة كانت ضربة

معلم وقصمت ظهورهم وفرّقتهم، وفق تعبيره.

واعتبر الدرسي، أن إعادة فتح الحقول النفطية جعلت من الإخوان

والمركزيين والجهويين يصرخون في أماكنهم و يشيطّون غضبًا ويمزقون ثيابهم من شدة الضربة

الذكية والقوية لحرمان ميليشياتهم والمرتزقة من باب رزقهم، بحسب توصيفه.

