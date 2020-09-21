مصلحة المطارات: تم تجهيز 10 مطارات للتشغيل وفق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا

خاطبت مصلحة المطارات، الهيئة العامة للمواصلات والنقل، وأكدت على جاهزية عدد من المطارات للتشغيل وفق الإجراءات الاحترازية من جائحة وباء فيروس كورونا حسب توصيات اللجنة العليا لمكافحة هذا الوباء .

وأفاد بيان مصلحة المطارات، أن المطارات الجاهزة للتشغيل هم:«مطار بنينا الدولي BEN»، «مطار طبرق الدولي TOB» «مطار الأبرق الدولي LAQ»، «مطار سبها الدولي SEB»، «مطار الكفرة الدولي AKF»، «مطار الزنتان المحلي ZIS»، «مطار غات المحلي GHT»، «مطار بني وليد المدني QBL»، «مطار أوباري المدني QUB»، «مطار تمنهنت المدني».

وطالب بيان مصلحة المطارات، بضرورة “مخاطبة مصلحة الطيران المدني، والشركات الناقلة في مجال النقل الجوية بجاهزية المطارات السالف ذكرها للتشغيل لأجل تسيير وجدولة مواعيد رحلات المسافرين دوليا ومحليا من و إلي تلك المطارات”.

وختم البيان، موضحًا أنه “تم توفير بعض الاحتياجات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من جائحة وباء كورونا، آملين في مخاطبة الجهات ذات الاختصاص بتوفير أجهزة الكشف الحرارية بالمطارات للوقاية من هذه الجائحة”.