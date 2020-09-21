الوطنية للنفط: نتوقع وصول إنتاج الخام خلال أيام إلى 260 ألف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها تتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج النفطي في البلاد الأسبوع القادم، بعد استئناف عمل الحقول والمصافي، إلى حوالي 260 ألف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته مساء اليوم الاثنين، إن”العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين لمواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى وذلك من مينائي الحريقة والبريقة… وكخطوة ثانية لباقي الموانئ وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلامة”.

وأضاف البيان: “وقد بدأت ترتيبات التصدير من الموانئ الآمنة، وستصل النواقل تباعا اعتبارا من يوم 23 سبتمبر لشحن المتاح من الخام في الخزانات خلال الـ72 ساعة القادمة وباقي الموانئ الآمنة في الأيام القليلة القادمة”.