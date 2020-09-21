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الوطنية للنفط: نتوقع وصول إنتاج الخام خلال أيام إلى 260 ألف برميل يوميا

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها تتوقع أن يصل  إجمالي الإنتاج النفطي في البلاد الأسبوع القادم، بعد استئناف عمل الحقول والمصافي، إلى حوالي 260 ألف برميل يوميا. 

وقالت  المؤسسة، في بيان نشرته مساء اليوم الاثنين،  إن”العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين لمواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى وذلك من مينائي الحريقة والبريقة… وكخطوة ثانية لباقي الموانئ وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلامة”.

وأضاف البيان: “وقد بدأت ترتيبات التصدير من الموانئ الآمنة، وستصل النواقل تباعا اعتبارا من يوم 23 سبتمبر لشحن المتاح من الخام في الخزانات خلال الـ72 ساعة القادمة وباقي الموانئ الآمنة في الأيام القليلة القادمة”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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