فيينا.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتخب ليبيا نائباً لرئيس مؤتمرها العام

شهدت العاصمة النمساوية “فيينا” -الإثنين- بدء أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الرابعة والستين، بحضور الدول صاحبة العضوية في الوكالة-حسب ما أورده الموقع الرسمي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

واختار المشاركون بالمؤتمر في الجلسة الصباحية ، رئيس وأعضاء المكتب للموتمر العام للسنة المقبلة، فتم اختيار المملكة المغربية رئيساً للمؤتمر وانتخاب “دولة ليبيا” نائباً للرئيس عن القارة الأفريقية.. وتنظم الوكالة بالتزامن مع المؤتمر العام محفلاً علمياً حول عدة محاور وقضايا تتصل بالتكنولوجيا والعلوم النووية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية