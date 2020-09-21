إدارة مطار بنينا تنفي فتح المطار أمام الرحلات الداخلية والخارجية

نفت إدارة مطار بنينا الدولي الأخبار المتداولة والمنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص فتح المطار أمام الرحلات الداخلية والخارجية خلال اليومين القادمين.

وأكدت إدارة المطار في بيان الإثنين، أنها تسعى لتوفير أجهزة التعقيم وبعض الاحتياجات التشغيلية اللازمة الأخرى، والتي تم مخاطبة جهات الاختصاص بها سابقا وضرورة توفيرها في أقرب وقت ممكن.

10 مطارات جاهزة للتشغيل

بأتي ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات، صالح اشتيوي، جاهزية 10 مطارات لإعادة فتحها، بناء على كتاب رئيس اللجنة الطبية العليا وتأشيرة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وشملت المطارات بنينا الدولي، وطبرق الدولي، والأبرق الدولي، وسبها الدولي، والكفرة الدولي، والزنتان المحلي، وغات المحلي وبني وليد المدني، وتمنهنت المدني، وأباري المدني.

وشدد علي ضرورة مخاطبة مصلحة الطيران المدني والشركات الناقلة في مجال النقل الجوي بجاهزية هذه المطارات، للشتغيل لأجل تسيير وجدولة مواعيد رحلات المسافرين دوليا ومحليا من وإلى تلك المطارات.

وأوضح أنه تم توفير بعض الاحتياجات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا، مطالبا بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص بتوفير أجهزة الكشف الحرارية بالمطارات للوقاية من هذه الجائحة.

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