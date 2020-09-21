تجمع ثوار 17 فبراير: نطالب الأستاذ نوري ابوسهمين تمثيلنا في الحوارات السياسية

أصدر قادة ما يطلق عليهم «تجمع ثوار 17 فبراير» بيانًا يطالبون فيه رئيس تيار «يا بلادي» نوري أبوسهمين، إلى أن يكون ممثلا لهم في أي حوارات سياسية.

وجاء في نص البيان المصور، الذي رصدته «الساعة24»، أنه ” نظرًا لما تمر به البلاد على الساحتين السياسية والأمنية، ومن منطلق إيماننا بمبدأ حرية التعبير، في التحاور وتقريب وجهات النظر والنهوض بليبيا مما هي فيه، نحن ثوار 17 فبراير الذين شاركنا في الدفاع عن طرابلس وعن الدولة المدنية، نطالب الأستاذ نوري أبو سهمين أن لا يتأخر عن المشاركة في أي حوارات أو لقاءات تعني بالشأن الليبي”.

وتابع البيان؛ ” أن تجمع ثوار 17 فبراير يعتبر نوري أبو سهمين ممثل لنا، في الحوارات السياسية القادمة وما ينتج عنها من أجسام أملنا في أن تنزاح الغمة عن ليبيا ويجمع الله بين الجميع على خير”.