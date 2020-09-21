صبراتة.. دورة تثقيفية لرجال الأمن

شهدت صالة الإجتماعات بمقر جمعية بيوت الشباب فرع مدينة صبراتة -الأحد- انطلاق الدورة التثقيفية في الجانب الأمني لمنتسبي قوة دعم مديرية الأمن بالمدينة، بحضور مدير أمن صبراتة ورئيس الشؤون الأمنية ورئيس قوة دعم المديرية.

تأتي هذه الدورة للرفع من مستوى كفاءة منتسبي القوة من حيث الضبط والربط والالتزام بالقانون وكيفية التعامل مع المواطنين في الإجراءات المتعلقة بالنواحي الأمنية والقانونية من أجل تحقيق الهدف المنشود لإرساء الأمن وإنفاذ القانون.

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