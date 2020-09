أنباء عن خلافات على تقاسم المناصب داخل القوى المتصارعة بحكومة الوفاق

أفادت مصادر

إعلامية أمس الاثنين بأن تحالف القوى المسيطرة على غرب ليبيا يعاني من خلافات على

تقاسم المناصب في “التسوية السياسية” المقبلة .

وبينت المصادر

أن الأجهزة التركية أصبحت تتحكم بشكل كامل في المنطقة الغربية وطرابلس من خلال

قادة الميليشيات باستثناء الزنتان.

ومع انخراط آمر

ما تسمى بغرفة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أسامة جويلي

في المشروع التركي، فإنه لا يوجد إشكال مع القوة الضاربة في المدينة، ما ساعد

الأتراك على التحكم في الخلافات وتسييرها حتى لا تخرج عن السيطرة،

واوضحت مصادر

إعلامية أن إخوان ليبيا يعقدون حاليا اجتماعات مكثفة في تركيا ومصراتة للتحضير

لجولات التفاوض المقبلة، وأنهم يدفعون فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض في حكومة

الوفاق، ، لتولي رئاسة الحكومة.

ويتوجب عليهم في

المقابل، إسناد رئاسة المجلس الرئاسي إلى عقيلة صالح، وعلى هذا النحو يسير التوزيع

المناطقي والقبلي للمناصب الرئاسية و الحقائب الوزارية.

وأفادت المصادر

أن المفاوضات الليبية في منتجع بوزنيقة، حول توزيع الوظائف السيادية قد تستأنف

نهاية الأسبوع الجاري.

