بمناسبة اليوم العالمي للسلام.. خارجية المؤقتة تدعو الى العمل من اجل سلام مستدام في ليبيا

بمناسة اليوم العالمي للسلام اصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولية بالحكومة الليبية المؤقتة بيانا قالت فيه ان بناء وصنع السلام يعد اولوية قصوی لبلادنا واننا ندعو له ونعمل لأجله سلاما مستداما دائما وعادلا.

واضافت وزارة الخارجية في بيانها ” ولكي يكون كذلك لابد من جمع ونزع السلاح وخروج المرتزقة والارهابيين والاجانب والاحتكام للغة صندوق الديمقراطية بدلا من صندوق السلاح ، وان لا تفرض على الشعوب من يمثلها ويتم تنصيبها في الخارج وخارج إرادة الشعوب وخارج القوانين والنواميس الوطنية مثل ما حصل في حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية”.

وحول دعوة الأمم المتحدة لفرض هدنة لمدة أربع وعشرون ساعة دعت وزارة الخارجية في البيان الى أن تكون دائمة وان يتم إسكات صوت البنادق والمدافع وان تكون لغة الحوار والمصالحة والتسامح هي الديدن للدول والشعوب

كما دعت الى تقديم تنازلات مؤلمة من كل الأطراف المصلحة الشعب الليبي وبلادنا التي تواجه مخاطر حقيقية قد تعصف لا قدر الله بالدولة وجغرافيتها وتاريخها .

وجددت الدعوة الى ااعمل معا نحو مصالحة شاملة لا غالب فيها ولا مغلوب ولا منتصر ولامهزوم ولا إقصاء ولا تهميش لأي طرف من الأطراف باستثناء الإرهابيين المدرجين على قوائم الأمم المتحدة او القوانين الوطنية.

كما دعت الامم المتحدة ووكالاتها وبعثة الامم المتحدة المعنية بليبيا بمزيد من العمل نحو السلام عبر فهم حقيقي وتشخيص واقعي لطبيعة الأزمة وحلحلتها تمهيدا لتجاوزها ، وأن تكون ليبيا المتوسطية منارة للسلام والتقدم والتنمية.