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تركيا: قرار الاتحاد الأوروبي بمعاقبة إحدى شركاتنا لخرق حظر السلاح إلى ليبيا «لا قيمة له»

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قللت تركيا، من إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى شركات بلادها للنقل البحري في قائمة العقوبات لخرق حظر السلاح إلى ليبيا، قائلة: القرار “لا يحمل أي قيمة من منظورنا”.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها الثلاثاء: “على الاتحاد التخلي عن موقفه المنحاز، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور والتعاون، إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 3 شركات، هي “سيغما” الكازاخستانية للشحن الجوي، و”Med Wave Shipping” الأردنية، و”أوراسيا” التركية للشحن، بذريعة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

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الاتحاد الأوروبي تركيا حظر السلاح

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وانهيار الليرة التركية المستمر مش مهمة ولا قيمة له عند الاغبياء المحيطين بالمعتوه

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  • كعادة الاخوان الاغبياء التهوين مما يحدث من مصائب لهم حتى تتحول الى كارثة والتهويل لما يحدث لاعداؤهم حتى يصبح كابوس لهم والامثلة عديدة على ذلك فاخوان مصر ادعوا ان ثورة 30 يونيو ضدهم فوتو شوب فنزل الشعب المصرى فى 26 يوليو اضعاف وصور الاعلام العالمى بنفسه من طائرات عمودية فوق ملايين المتظاهرين .
    وهم من قللوا من شأن الجيش المصرى حتى اصبح الاقوى عربيا وافريقيا واسلاميا فى التصنيف العالمى وطز فى الاخوان فهم الى زوال مثل الشيوعية

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