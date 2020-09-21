تركيا: قرار الاتحاد الأوروبي بمعاقبة إحدى شركاتنا لخرق حظر السلاح إلى ليبيا «لا قيمة له»

قللت تركيا، من إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى شركات بلادها للنقل البحري في قائمة العقوبات لخرق حظر السلاح إلى ليبيا، قائلة: القرار “لا يحمل أي قيمة من منظورنا”.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها الثلاثاء: “على الاتحاد التخلي عن موقفه المنحاز، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور والتعاون، إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 3 شركات، هي “سيغما” الكازاخستانية للشحن الجوي، و”Med Wave Shipping” الأردنية، و”أوراسيا” التركية للشحن، بذريعة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.