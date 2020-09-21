بتكليفات من القائد العام.. «مكافة الظواهر السلبية» يتابع المستجدات بمستشفى الكلى والأطفال

تابع جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، آخر مُستجدات الصيانة في ” مُستشفى الكلى” و “مُستشفي الأطفال” رفقة مُدير عام المستشفى في بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز، اليوم الثلاثاء، فإن اللجنة المُكلفة بتعليمات القائد العام للقوات المُسلحة أجرت زيارة تفقدية لـ”مستشفى الأطفال” ببنغازي رفقة مُدير عام المُستشفى للإطلاع على نسبة استكمال العمل بفرق الصيانة الخاصة بملف المُستشفيات في مدينة بنغازي.

وتابعت اللجنة، عمليات طلاء المبنى بعد مُعالجة مشاكل الرطوبه وصيانة كامل النوافذ والأبواب المُتهالكة بالإضافة إلى صيانة كامل خطوط الكهرباء بالمبنى وشبكات مصابيح داخليه وخارجية.

كما انتقلت اللجنة ” لمُستشفى الكلى ” للوقوف على عمل الفرق، حيث تم استكمال محطة الكهرباء الخاصة بمبنى غسيل الكلى المُشار إليه في خبرٍ سابق و تجهيز صيدلية خارجية خاصة بالقسم، فضلا عن أعمال شركة النظافة المُستمرة في تقديم خدماتها داخل المشفى ومحيطه، بحسب بيان الجهاز.

كما تشرع فرق الصيانة في صيانة دورات المياه وتطويرها بمواصفات حديثة تُناسب مرضى الكلي، وفقا للبيان الصادر.