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تدابير أمن المرافق لتأمين مصارف طرابلس

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت -الاثنين- عناصر الدوريات التابعة للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة-التابعة لداخلية الوفاق- في جولة تفتيشية على الدوريات الأمنية التابعة لمصلحة أمن المرافق والمنشآت المكلفة بتأمين المصارف في العاصمة وشملت الجولة مصارف: ليبيا المركزي “غوط الشعال” – الواحة الرئيسي “غوط الشعال” – الوفاء الجمهورية “السياحية” – السرايـا “أبوسليم” – الجمهورية “أبوسليم” – التجاري الوطني “أبوسليم” – الوحدة “حي الأندلس”.

وقالت إدارة التفتيش والمتابعة في منشور لها على صفحة “داخلية الوفاق” إن الجولة بهدف الاطلاع على الجهود التي تبذلها مصلحة أمن المرافق والمنشآت فى رفع المعاناة عن كاهل المواطن وتنفيذ التعليمات المسندة إليهم من قبل وزارة الداخلية .

و شملت الجولة أيضاً زيارة تفقدية إلى جهاز الهجرة غير القانونية “فرع طرابلس” لمتابعة سير العمل الأمنى داخلها والوقوف على مدي تأدية رجال الأمن والشرطة لواجباتهم الأمنية المكلفين بها .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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