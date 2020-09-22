صرمان تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلدية صرمان، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن وفاة حالتين.

وبحسب الوضع الوبائي داخل بلدية صرمان، يوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 ، فإن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بلجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان استلم نتائج 55 عينه منها 24 عينات موجبة .

وأكد فريق الرصج والتقصي، أن الحالات الموجبة 24 كالتالي :-

– 7 حالات جديدة .

– 17 حالة مخالطة .

وبين أن هناك حالة واحدة من محلة العين، وحالتين من محلة مخلوف، وحالتين من محلة عطاف، وثلاث حالات من محلة الشاطي، خمسة حالات من محلة الساحل، وعشرة حالات من محلة أبوهلال، وحالة واحدة من محلة زكري.

وأشار إلى أن التحديث الوبائي بالكامل بالمدينة سجل 218 إصابة والحالات النشطة 129وحالات الشفاء 74، مؤكد أن حالات الوفاة قفزت إلى 15 حالة.