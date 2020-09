اعتبر السفير

الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منتهكي حقوق

الإنسان وحظر الأسلحة في ليبيا خطوة مهمة.

ورحب تومرز بهذه

العقوبات في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أكد فيه أن هذه الخطوة تأتي كمبادرة جماعية في الاتحاد

الأوروبي.

