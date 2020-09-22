بنغازي.. تعليمات الحكومة الليبية لحل مشاكل البنية التحتية

أصدر رئس الحكومة الليبية عبدالله الثني -الإثنين- تعليمات بالإسراع في مُعالجة مشاكل مياه الشرب بأحياء عدة في مدينة بنغازي ، منها “شبنة” و “المختار” و” السلام” ، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة الحكومة في بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية “عوض الدرسي”، وبحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر بوجواري”، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية “أسامة الكزة” ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات جهاز الإسكان والمرافق “سالم البرجي”.

كما وجه “الثني” تعليماته بتوفير المياه لهذه الأحياء وتوصيل الخطوط الناقلة إليها، مع استكمال مشاريع رصف الطُرق الداخلية بها والمؤدية إليها، مؤكداً على ضرورة الإسراع في التعاقد على تنفيذ مشروع المجالس المحلية الغربية “القوارشة، والنواقية، وبودريسه، واللويفية، والحليس، وأم مبروكة، وبوفاخرة، وتيكا، والفعكات”- حسب ما أورده المكتب الإعلامي بنغازي على الصفحة الرسمية للبلدية- كما شهد اللقاء مناقشة مشاكل الصرف الصحي بمنطقة طابلينو، والإسراع في مُعالجتها، مع إتمام كافة مشاريع البنية التحتية على مستوى بلدية بنغازي.

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