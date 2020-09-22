بنغازي.. تعليمات الحكومة الليبية لحل مشاكل البنية التحتية

أصدر رئس الحكومة الليبية عبدالله الثني -الإثنين- تعليمات بالإسراع في مُعالجة مشاكل مياه الشرب بأحياء عدة في مدينة بنغازي ، منها “شبنة” و “المختار” و” السلام” ، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة الحكومة في بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية “عوض الدرسي”، وبحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر بوجواري”، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية “أسامة الكزة” ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات جهاز الإسكان والمرافق “سالم البرجي”.
كما وجه “الثني” تعليماته بتوفير المياه لهذه الأحياء وتوصيل الخطوط الناقلة إليها، مع استكمال مشاريع رصف الطُرق الداخلية بها والمؤدية إليها، مؤكداً على ضرورة الإسراع في التعاقد على تنفيذ مشروع المجالس المحلية الغربية “القوارشة، والنواقية، وبودريسه، واللويفية، والحليس، وأم مبروكة، وبوفاخرة، وتيكا، والفعكات”- حسب ما أورده المكتب الإعلامي بنغازي على الصفحة الرسمية للبلدية- كما شهد اللقاء مناقشة مشاكل الصرف الصحي بمنطقة طابلينو، والإسراع في مُعالجتها، مع إتمام كافة مشاريع البنية التحتية على مستوى بلدية بنغازي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك